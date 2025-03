OM ‍: Greenwood a pris sa décision, c’est définitif

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’une saison remarquable sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a pris une décision importante : il vient d'officiellement faire la demande d'être international jamaïcain.

Mason Greenwood ne sera bientôt plus considéré comme un international anglais ? C’est probable, sachant que l’attaquant marseillais fait actuellement tout son possible pour changer de nationalité sportive. S’il a disputé un match avec les Three Lions en Islande en septembre 2020, le joueur de 23 ans n’a plus jamais reporté le maillot blanc depuis, sachant qu’il avait enfreint les règles du Covid après ce match avec Phil Foden en invitant des femmes dans le camp de base anglais… Ensuite, Greenwood a eu des problèmes avec la justice de son pays après avoir été arrêté en janvier 2022 pour suspicion de tentative de viol et d'agression ayant entraîné des lésions corporelles réelles. D’abord inculpé puis libéré de toutes les charges en février 2023, le joueur de l'OM a ensuite été clairement blacklisté en Angleterre, où son ancien club de Manchester United l’a mis à la porte après cette affaire.

Greenwood veut représenter la Jamaïque

🚨Mason Greenwood a officiellement demandé à changer de nationalité sportive pour jouer avec la Jamaïque ! 🇯🇲



L'ailier marseillais vient d'informer la fédération anglaise et la FIFA de son souhait de représenter les Reggae Boyz.



Mais avec la saison qu’il est en train de faire sous le maillot de l’OM, avec 16 buts et 3 passes décisives en 26 matchs, Greenwood aurait très bien pu avoir le niveau pour retrouver sa sélection. Le nouveau coach Thomas Tuchel aurait d’ailleurs bien voulu le rappeler en 2025, mais cela ne sera pas possible… Tout simplement parce que Greenwood a entamé des démarches pour représenter la Jamaïque à l’avenir. Selon la presse anglaise, il a informé la Fédération de football et la FIFA de son souhait de représenter son pays d'origine. Les démarches sont effectuées, et devraient aboutir. Une tendance confirmée par Mark Bullingham. « D'après ce que j'ai compris, il a demandé de changer de nationalité sportive. C’est une décision personnelle de sa part », a lancé le directeur général de la FA, qui sait que son pays s’apprête à perdre l’un des meilleurs joueurs de sa génération.