OM ‍: Greenwood a frappé sa femme, Rabiot allume De Zerbi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'histoire d'amour entre l'OM et Adrien Rabiot n'aura pas duré longtemps, et au moment du divorce, ce n'est pas la vaisselle qu'on se jette au visage, mais des petites phrases assassines.

La petite histoire retiendra donc que c'est par une défaite à Rennes que la carrière marseillaise d'Adrien Rabiot s'est terminée, après seulement onze mois. Arrivé sous les hourras des supporters de l'OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont estimé que le milieu méritait de partir avec du goudron et des plumes, suite à un grave incident intervenu dans les vestiaires du Roazhon Park. Ce vendredi, Véronique Rabiot a accordé une très longue interview au quotidien marseillais La Provence, et le moins que l'on puisse dire est que la mère et conseillère d'Adrien Rabiot est déchaîné contre les dirigeants de l'Olympique de Marseille.

Greenwood a droit à une seconde chance, pas Rabiot ?

Pour elle, c'est une évidence, Longoria et Benatia ont fait un coup tordu à l'international tricolore. Et Véronique Rabiot n'a pas hésité à mettre un énorme tacle aux deux hommes, mais également à l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille en rappelant qu'ils avaient été moins sourcilleux en recrutant Mason Greenwood accusé, lui, d'avoir tabassé sa femme. Une petite phrase qui en dit long sur la sidération qui a été celle du meilleur joueur de l'OM la saison passée en apprenant la sanction implacable prononcée par Marseille lundi dernier.

L'OM va faire un coup énorme, l'Espagne confirme https://t.co/cw1yV48jlq — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2025

Estimant que son fils n'avait pas réellement eu l'occasion de s'expliquer avec les dirigeants marseillais suite au clash intervenu avec Jonathan Rowe à Rennes, Véronique Rabiot ironise sur la position à géométrie variable de Pablo Longoria et Medhi Benatia, mais aussi de Roberto De Zerbi. « Lorsque Greenwood a signé alors qu’il avait frappé sa femme, De Zerbi a dit qu’on pouvait lui donner une seconde chance. Il n’y aurait que mon fils qui n’aurait pas droit à une seconde chance ? Le coach qui n'a jamais vu ça, alors qu'il est toujours en train d'hurler, d'aboyer ... Et là il était choqué ? », s'interroge la mère du joueur marseillais, désormais en quête d'un nouveau club cette saison, alors qu'il y a encore quelques jours, il se réjouissait de jouer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille.