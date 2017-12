OM : Grâce à Marseille, Wilshere va réussir son coup au mercato

Dans : OM, Mercato, Premier League.

International anglais en fin de contrat avec Arsenal, Jack Wilshere a été annoncé ces derniers temps dans plusieurs clubs, y compris Marseille.

Toutefois, les supporters de l’OM ne se font déjà plus trop d’illusions sur la possible venue de ce milieu de terrain de 25 ans, joueur complet et technique, et qui pourrait débarquer pour une somme raisonnable sachant qu’il est en fin de contrat au mois de juin. Mais visiblement, toutes ces rumeurs sur son avenir et son changement de club servent surtout les intérêts du natif de Stevenage. En effet, ce dernier utilise toutes les armes possibles pour négocier le meilleur contrat possible avec le club londonien, et il ne serait pas loin d’y parvenir selon la presse anglaise. D’ailleurs, en conférence de presse, Arsène Wenger a confirmé que tout devrait s’arranger prochainement.

« Nous allons nous asseoir avec lui. Je pense que si nous pouvons trouver un terrain d'entente sur le plan financier, il voudra rester », a assuré le manager d’Arsenal. Un Arsène Wenger plutôt confiant sur ce dossier, même si le technicien français possède de nombreux joueurs en fin de contrat, et n’a pas toujours réussi à faire prolonger ses meilleurs éléments. Toutefois, pour le cas de Wilshere, la donne est différente, puisque l’Anglais souhaite lui aussi continuer à tracer sa route avec les Gunners.