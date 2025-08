OM ‍: Gouiri titulaire, Aubameyang a une idée en tête

Dans : OM.

Présenté à la presse ce vendredi, Pierre-Emerick Aubameyang s’est confié sur ses ambitions personnelles. L’attaquant de l’Olympique de Marseille s’imagine titulaire sans forcément pousser Amine Gouiri sur le banc.

Si l’Olympique de Marseille a tenu à récupérer Pierre-Emerick Aubameyang, c’est que les dirigeants l’estiment toujours au niveau. C’est aussi l’avis de l’international gabonais. Lors de sa présentation ce vendredi, l’attaquant de 36 ans s’est montré rassurant sur son niveau et sur son état de forme. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a même évoqué une progression dans son jeu après son passage en Arabie Saoudite.

PEA n'a pas régressé, au contraire

« Je pense qu’en partant là-bas, j’ai progressé. Techniquement surtout, a souligné l’avant-centre libéré par Al-Qadsiah. Cette saison, j’ai beaucoup aidé l’équipe, j’ai contribué à la faire jouer. On évoluait avec deux attaquants, et j’ai été amené à décrocher beaucoup plus que d’habitude. C’est un bagage en plus dans ma palette. Ce que j’ai perdu ? Honnêtement, je ne sais pas. La vitesse est toujours là. Les buts aussi, d’ailleurs. » Le message s’adresse peut-être à Roberto De Zerbi au cas où l’entraîneur aimerait l’aligner aux côtés d’Amine Gouiri.

« Déjà, je pense que quand on est compétiteur, on vient pour s’imposer. C’est clair, a prévenu Pierre-Emerick Aubameyang. Mais comme je l’ai vécu à Arsenal, où tout le monde pensait que j’étais là pour remplacer Alexandre Lacazette, au final, on a été l’un des meilleurs duos sur les saisons qu’on a passées ensemble. Aujourd’hui, avec l’expérience, je suis aussi là pour aider le club, pour faire progresser le groupe. Le plus important, c’est de tout donner, que ce soit Gouiri, moi, ou même si on joue ensemble. Ce qui compte, c’est l’engagement collectif. »

« J’ai déjà connu ça. A Saint-Etienne, quand Brandão est arrivé, moi j’étais déjà titulaire. Il venait de l’OM, et son arrivée m’a boosté. Quand un joueur arrive avec un nom, une réputation – entre guillemets – forcément, ça pousse à se surpasser. Et je pense que c’est ça, le but : que la concurrence te donne ce petit coup d’énergie en plus pour aller encore plus loin », a expliqué le renfort marseillais, prêt à faire parler sa nouvelle polyvalence pour gagner les faveurs du coach.