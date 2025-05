OM ‍: Gouiri, le coup de génie se confirme

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis son arrivée à l'OM l'hiver dernier lors du mercato, Amine Gouiri marche sur l'eau. L'international algérien est parti sur des bases que même Didier Drogba ne pouvait pas suivre en son temps dans la cité phocéenne.

Amine Gouiri a offert un point précieux à l'OM ce dimanche soir lors de son déplacement sur la pelouse du LOSC. L'ancien du Stade Rennais a marqué un but, ce qui porte à 8 son total avec les Phocéens depuis son arrivée. De quoi forcément impressionner sa direction, ses coéquipiers mais aussi les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille. Amine Gouiri prouve qu'il peut être à la hauteur du projet olympien et gérer la pression énorme sur la Canebière.

Gouiri se place devant Drogba

Ces dernières heures, La Provence rappelle notamment qu'Amine Gouiri est tout simplement en train de marquer l'histoire de l'OM. Car en marquant à Lille, le joueur formé à l'OL a déjà été décisif 11 fois (huit buts et trois passes décisives) en 12 matchs joués avec Marseille. Des statistiques jamais observées au XXIe siècle et que même Didier Drogba n'a pas réalisées avec l'OM lors de son passage au club. En son temps, l'Ivoirien avait été décisif à 10 reprises (7 buts et 3 passes décisives) lors de ses 12 premières rencontres jouées. En cette toute fin de saison, Amine Gouiri aura encore un rôle à jouer lors des deux matchs restants à disputer en Ligue 1 contre Le Havre et Rennes, son ancienne équipe.

L'Olympique de Marseille n'est plus très loin de remplir son objectif de la saison, à savoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Et ça, le club phocéen le doit en partie à Amine Gouiri, plus qu'à la hauteur des attentes.