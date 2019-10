OM : Gilles Favard tape du poing sur la table face à McCourt

Dans : OM.

Après les propos d'Eric di Meco, qui souhaite que Frank McCourt revende l'Olympique de Marseille, les réactions n'ont pas manqué et Gilles Favard pense la même chose.

La déroute de l’Olympique de Marseille dimanche face au Paris Saint-Germain a remis sur le devant de la scène les investissements effectués par Frank McCourt depuis qu’il a racheté le club phocéen. Et des voix s’élèvent pour désormais demander au milliardaire américain de trouver un repreneur plus ambitieux que lui et ayant les moyens de ses ambitions. Pour Gilles Favard, Frank MCourt s’est trompé dans son casting initial, et il est temps pour lui d’en tirer les conséquences de ses choix.

« Quand vous venez à l’OM, il faut avoir de la patience, de la passion et beaucoup d’argent. McCourt est arrivé avec un iceberg Eyraud, un dormeur Zubizarreta et un ventilateur Garcia qui lui disent qu’il faut mettre 250ME et au bout de trois ans on va s’autogérer. Et finalement, Garcia vient de partir, l’OM est un champ de mines, l’Américain a décidé qu’il ne mettrait plus un euro, il en a déjà mis 250ME. Je ne vois pas ce que va devenir l’OM, parce que s’ils pensent qu’avec ce qu’ils ont en place pendant deux-trois ans ils vont pouvoir tenir, désolé ils ne vont pas tenir, ils vont végéter et ils n’auront pas les moyens de concurrencer les autres. Je ne suis pas un amoureux de l’Olympique de Marseille, mais je pense que l’OM est un club fort en France et a besoin de très grands dirigeants, de gens qui s’investissent dedans et qui mettent de l’argent différemment de ce qu’attendent les supporters, mais qu’ils le mettent bien et avec patience. Ce n’est pas ce que McCourt nous montre », a lancé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe, qui ne voit pas du tout le milliardaire américain réinjecter dans l’Olympique de Marseille.