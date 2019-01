OM : Gilles Favard l'annonce, Clinton Njie va quitter Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ces derniers jours, la presse anglaise faisait état d’un intérêt de Newcastle pour Clinton Njie, dont le temps de jeu à l’Olympique de Marseille est famélique cette saison. Une rumeur venue de Grande-Bretagne n’est pas toujours à prendre au pied de la lettre, mais il semblerait que celle-ci se confirme doucement. En effet, Gilles Favard a confirmé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe que tous les feux étaient au vert pour le départ du Camerounais chez les Magpies.

« Clinton Njie à Newcastle, c'est une opération qui va se réaliser car tous les feux sont au vert. Ce transfert va rendre service à tout le monde, surtout à Marseille qui n’aura plus à assumer son énorme salaire. Il ne jouera pas plus à Newcastle selon moi, mais au moins ce seront les Anglais qui le paieront pour qu’il reste sur le banc. C’est le genre de joueur qui pense pouvoir jouer au Real Madrid et qui se voit plus beau qu’il ne l’est en réalité. Qu’il joue dans des clubs de son niveau, mais il a un tel salaire que c’est parfois difficile » a expliqué le consultant, visiblement certain de ses informations. Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais, à condition que tout cela se confirme…