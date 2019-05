OM : Gignac a un rêve impossible pour l'après-Garcia !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, ASSE.

Depuis l’annonce du départ de Rudi Garcia mercredi, les rumeurs fusent au sujet du futur entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Et depuis 48 heures, c’est le nom d’André Villas-Boas qui revient avec le plus d’insistance. Un coach ayant une bonne cote au Portugal et en Russie, mais qui ne fait pas vraiment rêver les fans de Marseille. Interrogé dans Téléfoot, André-Pierre Gignac n’a pas critiqué André Villas-Boas. Néanmoins, l’ancien attaquant phocéen a confié qu’il rêvait d’un coach au profil bien différent.

L’attaquant des Tigres de Monterey a notamment lâché le nom de Jean-Louis Gasset. « Je pense que le départ de Rudi Garcia était inévitable à cause de la cassure avec les supporters. Un entraîneur comme Jean-Louis Gasset, ça serait pas mal. Il est de la région, il a l'expérience européenne, internationale. J'adore l'entraîneur, le Monsieur » a confié André-Pierre Gignac. Reste que le rêve du buteur tricolore semble totalement impossible, Jean-Louis Gasset ne collant pas vraiment avec le profil recherché par Andoni Zubizarreta, et l’ancien coach de l’ASSE ayant surtout la volonté de se reposer auprès de sa famille après une année éprouvante dans le Forez.