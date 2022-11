OM : Gerson vendu en janvier, c’est bouillant

Dans : OM.

Taulier de Jorge Sampaoli la saison dernière à l’OM, Gerson n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor.

Recrue star du mercato estival en 2021 à l’Olympique de Marseille, Gerson a réalisé une belle saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. En effet, l’international brésilien a été l’un des tauliers de l’ancien entraîneur de l’OM et a largement contribué à la qualification du club phocéen pour la Ligue des Champions. En revanche, Gerson n’a pas trouvé sa place dans le dispositif d’Igor Tudor et globalement, le courant n’est jamais passé entre les deux hommes. La preuve, l’ancienne star de Flamengo n’a pas réussi à briller lorsqu’il en a eu l’occasion comme face à Francfort au Vélodrome lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Selon le média Torcedores, le départ de l’international brésilien dès le mercato hivernal est désormais inéluctable.

Pablo Longoria ne retiendra pas Gerson

Dans les colonnes de L’Equipe, le père et agent de Gerson a fait part du mal-être de son fils et de ses envies d’ailleurs. Une prise de parole qui a fortement déplu à Igor Tudor mais également à Pablo Longoria, qui ne retiendra pas Gerson en cas de grosse proposition lors du mercato hivernal. Nouvel entraîneur du FC Séville, où il a pris la succession de Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli rêve d’attirer son ancien protégé en Andalousie. Le site Torcedores confirme la piste du FC Séville pour Gerson, même s’il est encore trop tôt pour savoir si le club andalou aura les liquidités nécessaires pour déloger Gerson de l’Olympique de Marseille. Si ce n’est pas à Séville, le Brésilien rebondira ailleurs mais à priori, il est impossible de le voir rester en Provence cet hiver. Le divorce semble bel et bien consommé et certains clubs anglais pourraient également essayer d’en profiter. L’été dernier, plusieurs clubs de Premier League avaient manifesté leur intérêt mais à cette époque, Pablo Longoria s’était fermement opposé à un départ de Gerson. Ce ne sera plus le cas cet hiver après la Coupe du monde…