OM : Gerson se fait massacrer, c’est violent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire face à Clermont avec l’OM dimanche soir, Gerson a livré une prestation décevante, à l’image de ses coéquipiers.

Irrégulier depuis le début de la saison, Gerson est un joueur difficile à cerner pour les supporters de l’Olympique de Marseille ainsi que pour les observateurs. Efficace par moment, bon récupérateur parfois, l’international brésilien est également capable de passer à côté d’un match et de se faire manger par un joueur beaucoup plus petit que lui sur corner comme ce fut le cas contre Clermont dimanche soir au Vélodrome. Au lendemain de la débâcle marseillaise face aux Auvergnats, Gerson en prend pour son grade sur les réseaux sociaux, où les critiques fusent. Pour sa défense, Jorge Sampaoli est également accusé de ne jamais mettre Gerson dans les meilleures conditions en le changeant systématiquement de poste. Cela a encore été le cas dimanche soir puisque le Brésilien, qui a commencé au milieu de terrain, a fini le match… en défense.

Le grand n'importe quoi de Sampaoli. Gerson latéral gauche, même 3 minutes c'est impensable, quelle drôle d'idée. Il y aura eu des très haut et des très bas dans cette belle saison olympienne. Et bien souvent des difficultés à domicile. #OMCF63 — T.V. (@ThibaudVezirian) February 20, 2022

« Gerson axial gauche pendant 30 minutes après la sortie de Kolasinac puis qui est remplacé par Luan Peres à 0-2 à la 89e. Le point d'interrogation est gigantesque. On va t'attraper Jorge », « Il fait jouer Gerson DC dans une défense à 3 ptdr… conséquence il est largué dans un duel défensif aérien et on prend le 2ème but » ou encore « L'Olympique de Marseille a évolué pendant un moment avec Gerson et Luis Henrique en latéraux » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où Jorge Sampaoli n’est pas épargné. Au-delà des choix de l’entraîneur de l’OM, la performance de Gerson a également été critiquée. Sur son compte Twitter, le journaliste Nabil Djellit a enfoncé le clou avec le Brésilien, qu’il considère comme un flop. « Gerson, un flop qui se confirme. Il n'apporte pas grand-chose... » a regretté le consultant de L’Equipe du Soir.

Sampaoli et Gerson dézingués sur Twitter

Les supporters de l’Olympique de Marseille se sont également chargés de taper sur l’ancienne star de Flamengo. « Gerson qui ce fait monter en l’air par un mec qui mesure 1m65 » regrette un supporter. D’autres surenchérissent. « Gerson et Luis Henrique c'est niveau bas de tableau de Ligue1. Des 3 brésiliens, seul Luan Peres a le niveau » ou encore « Il a juste fais quelque match correct mais c’était pas incroyable hein, et du coup le marquage sur corner c’est à cause de Sampaoli aussi si Gerson se fait bouger comme un u15 ? » peut-on lire sur Twitter. Enfin, c’est le journaliste Bertrand Latour qui a enfoncé le clou au sujet de Gerson. « Allevinah 1m72 croque au duel de la tête #Gerson 1m84. Exploit de l’un, ou faillite ou de l’autre » a-t-il publié. Plus que jamais, la tempête souffle autour de Gerson et de Sampaoli, deux hommes qui divisent plus que jamais à Marseille.