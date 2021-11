OM : Gerson n'est pas bidon, stop au bashing

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En difficulté depuis son transfert à l’OM pour 20 millions d’euros en provenance de Flamengo cet été, Gerson fait l’objet de vives critiques.

Et pour cause, les supporters de l’Olympique de Marseille sont pour l’instant sur leur faim avec Gerson, un joueur au potentiel énorme mais qui peine à mettre tout le monde d’accord en Ligue 1. Critiqué pour sa lenteur et sa nonchalance, l’international brésilien est capable de mieux faire et le staff de Jorge Sampaoli fait son maximum pour l’adapter au plus vite au football français. Ce qui est certain, c’est que Gerson ne sera pas un éternel flop à Marseille selon Vitorino Hilton. Champion de France avec l’OM et désormais consultant pour Prime Video, l’ex-capitaine de Montpellier est certain de la future réussite de son compatriote dans ce championnat qu’il connait si bien.

[#OM🇧🇷] Longoria croit toujours au potentiel de Gerson et estime qu'il s'agit qu'une question de "temps, de rythme et d'équilibre" pour voir le bon niveau du Brésilien. ll continue de croire " dur comme fer " au recrutement de Gerson.



(🗞Laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/jL2LvZhcwM — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinute_OM13) November 15, 2021

« Comme je suis un fan de Flamengo, j’ai regardé les performances de Gerson ces dernières saisons dans le championnat brésilien. Et je sais que c’est un très bon joueur. Ses débuts à Marseille sont plutôt corrects (...) On sait qu’il est très difficile de s’imposer tout de suite dans un nouveau championnat, mais cela n’empêche pas que l’attente est toujours très forte avec les joueurs brésiliens dès leur arrivée. Il a pour lui le fait de connaître un entraîneur qui était en poste au Brésil pendant qu’il y évoluait : il connaît sa personnalité. Mais il y a tout de même un temps d’adaptation qui est nécessaire » a avoué Vitorino Hilton dans une interview accordée au site officiel de la Ligue de Football Professionnel. Reste maintenant à voir si Gerson parviendra à se mettre rapidement dans le rythme de la Ligue 1 alors que Marseille a déjà repoussé des avances de Flamengo et de deux clubs de Premier League pour son milieu brésilien de 24 ans dans l’optique du mercato hivernal.