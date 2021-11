OM : Gerson est un flop, le mercato s'emballe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour plus de 20 millions d’euros bonus compris par l’OM au mercato estival, Gerson peine à faire l’unanimité à Marseille.

Il faut dire que les prestations du Brésilien depuis le début de la saison sont globalement assez décevantes. Son talent n’est pas remis en cause mais pour l’instant, Gerson ne brille pas et les supporters de l’OM s’impatientent logiquement. Mais quel est donc le problème avec l’ancien joueur de Flamengo, qui était annoncé comme l’un des meilleurs éléments du championnat brésilien la saison dernière ? L’Equipe a mené son enquête et selon un recruteur brésilien, l’erreur de casting de l’Olympique de Marseille est en réalité très simple à expliquer. Pour lui, le style de Gerson n’est tout simplement pas adapté à un championnat rapide et physique tel que la Ligue 1.

Les débuts compliqués de Gerson à l'OM



Trop discret depuis son arrivée à l'OM, le milieu de terrain brésilien tarde à retrouver l'impact qu'il avait au Flamengo. Face aux critiques, il est bien décidé à se battre https://t.co/q77AFgdz8W pic.twitter.com/aH46QOpre8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 10, 2021

« Son style n'est pas adapté à la L1. A la perte du ballon, il ne va pas assez vite. Au Brésil, ça passe. Pas en France » juge ce recruteur, qui estime que Gerson est trop lent dans ses choix et dans ses prises de décision pour la Ligue 1 pour le moment. Journaliste pour TNT Sports au Brésil, Mauro Beting va dans le même sens bien qu’il croit dur comme fer que Gerson finira par s’imposer à l’Olympique de Marseille. « C'est assez surprenant car on parle d'un joueur sensationnel qui a toutes les armes : le physique, la technique, l'intelligence. J'ignore pourquoi il n'est pas dans son assiette » a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien national. Malgré ses difficultés, Gerson garde toutefois le moral. Selon le journal français, le milieu de terrain de l’OM a fait l’objet d’approches de Flamengo pour un retour ainsi que de deux clubs de Premier League. Mais le Brésilien souhaite s’adapter à Marseille et a d’ores et déjà prévenu Jorge Sampaoli et Pablo Longoria qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour.