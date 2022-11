OM : Gerson est rentré au Brésil, Marseille ne pleure pas

Dans : OM.

Gerson n'avait pas caché son désir de vite quitter l'Olympique de Marseille où il était devenu un remplaçant de grand luxe. Le joueur brésilien a donc pris un vol pour rejoindre le Brésil.

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. On n'a eu aucune explication de la part du coach (...) Physiquement, Gerson est en pleine forme, mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! » Le 24 octobre dernier, le père et agent du milieu offensif brésilien de Marseille avait tapé du poing sur la table, exigeant un bon de sortie. Et visiblement, le message a été reçu 5 sur 5 par Pablo Longoria, conscient que Gerson pouvait vite devenir un vrai point noir de sa gestion, le président de l’Olympique de Marseille ayant tout de même dépensé près de 20 millions d’euros pour le faire venir de Flamengo. Ces derniers jours, on évoquait un retour imminent du joueur de 25 ans au Brésil, mais les événements se sont subitement accélérés.

Gerson est au Brésil, l'OM c'est fini

En effet, inutile de chercher trace de Gerson dans le groupe dévoilé ce dimanche par l’OM pour le match de ce dimanche soir à Monaco. Le Brésilien ne sera pas non plus dans les tribunes du stade Louis II pour soutenir son équipe, puisque samedi il a pris l’avion et rejoint le Brésil où plusieurs médias l’attendaient. Et si ces derniers n'ont pas réussi à interroger le milieu de terrain toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille, ils ont eu l'occasion de parler avec son représentant, lequel a confirmé que Gerson revenait pour jouer avec Flamengo, même si pour certains les négociations afin de régler quelques détails financiers sont toujours en cours. Du côté de l'OM, Igor Tudor n'est pas vraiment chagriné par le départ d'un joueur avec qui l'entraîneur croate était en conflit depuis la préparation estivale.