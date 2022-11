OM : Gerson dépasse les bornes, Igor Tudor en furie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir contre l’OL (1-0), Gerson a peut-être vécu son dernier match au Vélodrome sous les couleurs de l’OM.

Lancé dans le match par Igor Tudor pour les cinq dernières minutes, Gerson a peut-être vécu sa dernière rencontre au Vélodrome avec le maillot de l’Olympique de Marseille sur le dos. Et pour cause, le père de l’international brésilien, qui est également son agent, n’a pas caché les envies d’ailleurs de l’ancienne star de Flamengo. Gerson, pilier de l’OM sous Jorge Sampaoli, n’est même pas un joker de luxe aux yeux d’Igor Tudor, ce qui lui a coûté sa place pour la Coupe du monde alors qu’il était systématiquement appelé par Tite la saison dernière. Dévasté par son brutal déclassement, Gerson a demandé à quitter Marseille lors du mercato hivernal. A en croire l’édition du jour de La Provence, le président olympien Pablo Longoria ne s’opposera pas au départ de Gerson cet hiver. L’état-major de l’OM réclame néanmoins 20 millions d’euros au minimum pour vendre l’international auriverde en cours de saison.

L'OM réclame 20 millions d'euros pour Gerson

Visage fermé pour Gerson, qui est une nouvelle fois sur le banc ce soir. 😬 🇧🇷



(@PVSportFR) pic.twitter.com/678AfbtX6Y — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) November 6, 2022

Ce n’est en tout cas pas Igor Tudor qui va s’opposer au départ de Gerson lors du mercato hivernal. Et pour cause, La Provence relate que le staff de l’OM a jugé « inacceptable » l’entrée en jeu de Gerson lors du match à Strasbourg, durant lequel les coéquipiers de Dimitri Payet ont été rejoints dans les arrêts de jeu alors qu’ils menaient largement au score (2-0, score final 2-2) il y a une semaine et demi. « En interne, on ne supporte plus vraiment son attitude négative ; La porte est grande ouverte » écrit par ailleurs le quotidien marseillais, qui confirme que le FC Séville d’un certain Jorge Sampaoli est bel et bien la destination la plus probable pour Gerson lors du mercato hivernal. A condition toutefois que le club andalou ait les moyens de ses ambitions dans ce dossier puisque Marseille ne négociera pas en-dessous de 20 millions d’euros le transfert d’un joueur qu’il a payé près de 25 millions d’euros avec des bonus. En cas de vente dans cette sphère, Pablo Longoria sera satisfait et l’investissement aura été rentable puisque quoi que l’on dise, Gerson a nettement contribué à qualifier l’OM en Ligue des Champions. Une participation qui a rempli les caisses du club phocéen malgré l’élimination en phase de groupes.