OM : Germain et Mitroglou trop payés, un défenseur balance

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille doit-il recruter un attaquant ? Le grand débat est relancé.

A l’approche du mercato hivernal, les supporters mettent clairement la pression sur le club phocéen. Et pour cause, les deux buteurs Valère Germain et Kostas Mitroglou ne répondent toujours pas aux attentes. Chacun d’entre eux n’a inscrit que trois buts toutes compétitions confondues cette saison. Du coup, le sujet est revenu pendant la dernière conférence de presse de l’OM. L’occasion pour Rolando de mettre un énorme coup de pression à ses partenaires !

« A Benfica, Mitroglou enchaînait les matchs, il était à l'aise, c'est plus facile, a témoigné l’ancien joueur du FC Porto. Je comprends la pression sur lui et Germain. C'est un poste clé pour chaque équipe. C'est à eux de marquer des buts, c'est pour ça qu'ils sont mieux payés, qu’ils coûtent cher et qu’on les cherche. » Le défenseur central serait-il jaloux du salaire de ses coéquipiers ? En tout cas, les performances des deux attaquants ne passent pas inaperçues dans le vestiaire.