OM ‍: Gattuso a eu une très sale surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Gennaro Gattuso espère décrocher sa première victoire sur le banc de l'Olympique de Marseille contre Le Havre au Vélodrome. Mais l'entraîneur italien a eu une mauvaise surprise.

Une défaite à Monaco et un nul contre Brighton, nommé dans la foulée du départ express de Marcelino, Gennaro Gattuso n’a pas encore eu le bonheur de connaître la victoire en tant qu’entraîneur de l’OM, mais la réception du club doyen ce dimanche pourrait permettre à l’ancien joueur italien d’ouvrir son compteur. Pour l’instant, les supporters phocéens donnent du crédit à Gattuso, comme ils l’avaient fait à la nuée d’entraîneurs qui se succèdent depuis que Pablo Longoria a été nommé président du club. Cependant, Gennaro Gattuso a beau avoir de l’énergie à revendre, il ne peut pas faire des miracles.

L'OM n'est pas au top physiquement

Et à en croire plusieurs médias, le nouveau technicien de l’Olympique de Marseille a eu une très mauvaise surprise en succédant à Marcelino, à savoir la forme physique de ses joueurs. Alors, plutôt que de laisser les rumeurs enfler, l’ancienne légende de l’AC Milan a mis les pieds dans le plat avant la réception du Havre. « Je sais que mes joueurs regardent les médias, et j’ai vu que l’on évoquait souvent leur condition physique, mais je ne veux pas qu’ils soient obsédés par cela. Même si c’est vrai qu’il y a de place pour une progression », a reconnu l’entraîneur marseillais. Hors micro, Gennaro Gattuso aurait été plus direct.

𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 ⚔️ #OMHAC



Nos 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 reçoivent Le Havre aujourd’hui à 13h à l'@orangevelodrome pour le compte de la 𝗝𝟴 de @Ligue1UberEats ! 🔥 pic.twitter.com/DVaQ4lb7zl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2023

Journaliste pour le quotidien sportif, Baptiste Chaumier révèle que le coach italien a tout de même été choqué par ce qu’il a vu de son groupe. « En privé, Gattuso et son encadrement s’étonnent malgré tout du niveau physique de l’équipe, surtout dans un championnat comme la Ligue 1 aussi exigeant dans ce domaine », explique le journaliste, qui pense que la trêve internationale va permettre de corriger tout cela. Les joueurs marseillais qui ne sont pas retenus par une sélection nationale vont donc bosser dur afin de rattraper le retard pris cet été. Et même si personne ne veut accuser Marcelino, qui a récupéré un effectif rincé par une saison très dure sous les ordres d'Igor Tudor, il est clair que l'éphémère entraîneur de l'OM a les oreilles qui sifflent. « Je pense qu’on est en train de retrouver un bon physique avec énormément d’intensité à l’entraînement (…) Cela ne remet pas en cause le staff précédent », a lancé Amine Harit, histoire de confirmer que ses coéquipiers et lui avaient du retard, sans toutefois vouloir trop enfoncer Marcelino. Au moins l'OM a corrigé le tir rapidement.