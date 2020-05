OM : Garry Cook, ce mystérieux renfort pour vendre Marseille

Dans : OM.

Il y a quelques mois, Jacques-Henri Eyraud faisait de Paul Aldridge son nouveau conseiller spécial à l’Olympique de Marseille.

Officiellement, l’ancien dirigeant de Leicester et de Manchester City est là pour venir en aide à Andoni Zubizarreta, notamment afin de vendre au meilleur prix possible les joueurs olympiens en période de mercato. Mais pour de nombreux observateurs, il est clair que la venue de Paul Aldridge pouvait avoir un lien avec une vente du club, l’Anglais ayant joué par le passé un rôle dans les ventes de Leicester et de Manchester City. Un autre homme avait un rôle clé pour la vente des Citizens à Abu Dhabi en la personne de Gary Cook. Coïncidence ou pas, l’Anglais a également intégré l’organigramme de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines, à en croire les informations de L’Equipe.

Un indice particulièrement troublant quand on sait que c’est le tandem composé de Paul Aldridge et de Garry Cook qui était présent à la vente de Manchester City en 2008 contre 200 ME de livres sterling. Suite à la vente du club, Garry Cook était même resté dans l’organigramme du champion d’Angleterre. Au moment où les rumeurs autour d’une vente du club se multiplient, cet indice très concret est assez troublant pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Malgré tout, Jacques-Henri Eyraud ne cesse de répéter que le club phocéen n’est pas à vendre et que Frank McCourt n’a aucunement l’intention de céder le club. En coulisses pourtant, il se murmure qu’en cas d’offre à 250 ME dont 150 ME de passif, l’Américain tendra sérieusement l’oreille. Car depuis son arrivée en octobre 2016, le natif de Boston a perdu bien plus d’argent qu’il n’en a gagné avec l’OM...