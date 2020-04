OM : Garcia, Strootman et maintenant Thauvin, la Roma kiffe Marseille

Dans : OM.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin risque d’animer le prochain mercato du club phocéen.

Et pour cause, l’international tricolore a vécu une saison blanche jusqu’ici à cause d’une blessure à la cheville contractée dès la préparation estivale. De retour juste avant l’interruption des compétitions, le champion du monde 2018 espère bien évidemment terminer la saison en boulet de canon. Un souhait partagé par l’OM dans un intérêt sportif bien-sûr… mais pas uniquement. Pour Jacques-Henri Eyraud, la blessure de Florian Thauvin est très mal tombée puisque celle-ci a considérablement fait chuter la valeur marchande du joueur. Un coup si dur que dans l’entourage du président marseillais, on envisage désormais de réaliser un effort financier très important pour prolonger le contrat de Thauvin dans l’espoir de le vendre au prix fort en 2021 par exemple.

Mais cette prolongation est loin d’être actée, raison pour laquelle de nombreux clubs européens vont tenter d’arracher Florian Thauvin dès cet été à un prix forcément moins élevé. C’est le cas de l’AC Milan ou du FC Séville, régulièrement associés à l’ailier droit de l’Olympique de Marseille, mais également de Rome. Le club de la Louve apprécie particulièrement le profil du natif d’Orléans et selon les informations obtenues par Calcio-Mercato, un transfert en Italie est possible cet été pour Florian Thauvin. Le média met notamment en avant les excellentes relations entre Franco Baldini, conseiller spécial du propriétaire de la Roma James Pallotta, et la direction olympienne. Ces dernières années, le dirigeant italien a été en contact avec l’OM avant la venue de Rudi Garcia en Provence ou encore dans le cadre du transfert de Kevin Strootman. Reste maintenant à voir si les excellentes relations entre Marseille et la Roma aideront le club transalpin à boucler le transfert de Florian Thauvin. De son côté, le joueur a d’ores et déjà prévenu sa direction qu’il n’était pas hyper-chaud pour quitter Marseille à un an de la fin de son contrat et surtout, à un an de l’Euro avec l’Equipe de France. Si l’ancien Bastiais venait à refuser un départ cet été, alors la piste d’une prolongation de contrat prendrait automatiquement de l’ampleur au sein de la direction marseillaise.