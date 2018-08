OM : Garcia se mêle du dossier Cabella, l'ASSE ne va pas aimer

Dans : OM, ASSE, Mercato, Ligue 1.

A la recherche d’un joueur offensif supplémentaire comme l’a confirmé Jean-Louis Gasset après la victoire en match amical contre Nice (3-0), Saint-Etienne a fait de Rémy Cabella sa priorité. Et selon L’Equipe, un rendez-vous est prévu ce lundi entre Jacques-Henri Eyraud et l’état-major de l’ASSE pour tenter de trouver une solution. A en croire le quotidien national, les Verts proposent 6ME tandis que Marseille réclame toujours 10ME. Mais un compromis pourrait rapidement être trouvé, Jacques-Henri Eyraud ne croulant pas sous les propositions pour l’ex-meneur de jeu de Newcastle.

Garcia veut Cabella dans son groupe pour OM-TFC

Néanmoins, Rudi Garcia s’est récemment mêlé de ce dossier. Si le coach phocéen ne souhaite toujours pas conserver Rémy Cabella dans son effectif pour l’ensemble de la saison, il aurait demandé à son président de retarder son transfert. Effectivement, l’ancien manager de l’AS Roma souhaite pouvoir compter sur le Corse pour le match face à Toulouse, vendredi. Et pour cause, il sera privé de Lucas Ocampos (blessé) et de Florian Thauvin (reprise) pour cette rencontre. S’il pourra compter sur Germain, Mitroglou, Sanson, Payet, Lopez ou encore Njie, il aimerait disposer d’une solution offensive supplémentaire. Une requête que l’ASSE et l’entourage du joueur n’apprécieront sans doute pas… mais qu’ils n’auront pas le choix d’accepter, l’OM étant le décideur final dans ce dossier.