OM : Garcia, le Mondial… Caleta-Car raconte ses débuts ratés à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Titularisé lors des deux derniers matchs, Duje Caleta-Car a donné satisfaction à son entraîneur Rudi Garcia.

On est loin du défenseur central totalement perdu lors de ses débuts à l’Olympique de Marseille. Tout le monde se souvient de sa première ratée en Ligue 1, c’était sur le terrain de Nîmes (3-1) en août dernier. A une époque où l’international croate n’était pas encore adapté à l’équipe ni au championnat français. Sans compter son manque de préparation physique après son retour de Russie.

« Ce n'était pas facile pour moi car il y a eu le facteur de la Coupe du monde, a confié l’ancien joueur du RB Salzbourg à La Provence. Et puis, quand tu ne joues pas avec l'équipe nationale, c'est encore plus dur. Je n'ai pas arrêté d'enchaîner les avions et les hôtels. Forcément, ça joue sur ton mental. Après, j'ai eu trois semaines de vacances. Quand je suis revenu, j'ai joué après deux semaines d'entraînement. C'était sans doute trop tôt, je n'étais pas dans les meilleures conditions. »

Caleta-Car et les critiques de Garcia

« C'est difficile pour tous les joueurs, a-t-il poursuivi. Nous avons besoin de jouer pour être bon. La saison dernière, j'ai joué tous les matchs de Salzbourg. Mon corps acceptait d'être sollicité tous les trois jours ; là, j'ai dû m'adapter au fait de jouer un match puis ne plus en disputer pendant un mois, puis jouer dix minutes avant de retrouver le banc et d'être à nouveau titulaire... C'était dur pour moi. » Ce qui n’a pas empêché Garcia de le critiquer face aux médias.

« J'ai une très bonne relation avec le coach, comme tout le monde dans le vestiaire. Il parle beaucoup avec les joueurs, il prend de nos nouvelles, il vient toujours nous poser des questions, nous parler du match. Quand il a parlé de moi, je l'ai pris normalement car j'avais le même sentiment, a réagi le Marseillais. Le coach avait raison, nous (les recrues) avions besoin de temps pour digérer toutes ces nouveautés. » En effet, l’autre recrue estivale Nemanja Radonjic commence aussi à montrer de bonnes choses à l’OM.