OM : Garcia le défonce, Zubizarreta s'en fout royalement

Dans : OM, OL, Ligue 1.

« A l’époque, j’avais défendu mes couleurs, mon institution. Je me sentais un peu seul pour le faire parfois. Mais avec le charisme de Juni et de Jean-Michel Aulas, j’aurais moins besoin d’y aller ». Dès sa première conférence de presse à l’Olympique Lyonnais, le nouvel entraîneur Rudi Garcia avait taclé son ancienne direction, et plus précisément Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Evidemment, cette phrase n’est pas passée inaperçue à Marseille, où l’on estime que Rudi Garcia a clairement manqué de classe envers son ancien employeur.

Mais visiblement, il en faut plus pour vexer l’ancien dirigeant du FC Barcelone. Interrogé à ce sujet sur Le Phocéen, le directeur sportif de Marseille n’a pas souhaité accabler Rudi Garcia. « Il a dit aussi dans la même phrase : "je défends toujours ma paroisse". Je pense qu’il était en train de défendre sa paroisse (celle de Lyon). Je ne suis pas du tout vexé. Quand je vois la phrase... Je me dis qu’il défend son club. Mais c’est un L et pas un M à côté du O sur l’écusson » a appuyé Andoni Zubizarreta, qui ne fera pas toute une histoire de ce pic lancé par Rudi Garcia. Il en faut bien plus pour l’atteindre…