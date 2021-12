OM : Garcia et les 200 ME dépensés, Zubizarreta rétablit la vérité !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

A son arrivée à l’Olympique de Marseille, Frank McCourt avait promis une enveloppe de 200 ME sur quatre ans. Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud les ont dépensés, avec réussite selon le directeur sportif espagnol.

Lorsque Frank McCourt a racheté l’OM en 2016, il a tout de suite installé un trio fort, qui a fini par hanter les supporters marseillais : Jacques-Henri Eyraud à la présidence, Andoni Zubizarreta à la direction sportive et Rudi Garcia au poste d’entraîneur. L’homme d’affaires américain a aussi commis l’erreur d’annoncer le montant dédié au mercato pour les quatre saisons à venir : 200 ME. Les agents, les joueurs, les clubs en ont tous profité sachant que l’OM avait les fonds nécessaires au début du projet. Le trio a dépensé énormément en salaires notamment sur plusieurs joueurs âgés qui ont déçu. Rudi Garcia a souvent été pointé du doigt, et jugé responsable des recrutements ratés. Alors qui décidait lors du mercato ? Andoni Zubizarreta a répondu dans Salon VIP sur BeIN Sports.

📺 Andoni Zubizarreta sera l'invité de @Claire_Arnoux demain dans #SalonVIP à 18h15 sur beIN SPORTS 1 pic.twitter.com/XRLa2iZXPC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2021

« Je pense que l’on a un pourcentage intéressant de réussite »

« Je dirais que c’est 50% pour Rudi Garcia, 40% pour moi et 10% pour Jacques- Henri Eyraud pour le côté sportif. Pour le côté économique c’est le président Eyraud qui avait le pouvoir décisionnel, c’est lui qui pouvait définir le montant de l’enveloppe financière disponible ni Rudi ni moi. Si on avait une discussion sur un profil ou un autre c’était à lui de trouver la bonne route. Je pense que l’on a un pourcentage intéressant de réussite… », a lâché l’Espagnol, qui risque de surprendre plus d’un observateur surtout pour la deuxième partie de sa réponse. Avec Rudi Garcia, il a recruté : Sanson, Payet, Evra, Sertic, Amavi, Germain, Gustavo, Rami, Mandanda, Mitroglou, Abdennour, Balotelli, Caleta-Car, Radonjic et Strootman. Chacun jugera si le pourcentage de réussite reste intéressant mais il est facile de repérer quelques échecs cuisants dans cette liste.