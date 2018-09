OM : Garcia dit pourquoi Balotelli n'a jamais été une priorité

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Tout proche de signer à l’Olympique de Marseille au mercato, Mario Balotelli a finalement décidé de poursuivre sa carrière à Nice, où il sera en fin de contrat l’été prochain. Un feuilleton qui a longtemps passionné les supporters phocéens, lesquels étaient clairement emballés par la possible l’arrivée de l’Italien à Marseille. Rudi Garcia aussi était favorable au recrutement de Super Mario. Mais dans une interview accordée à France 3, l’entraîneur marseillais a confié que « tous les éléments » n'avaient pas été pas réunis pour conclure le transfert de Mario Balotelli. Sans regrets, donc…

« Balotelli ? Je n’ai pas de regrets. C’était une opportunité et les opportunités il faut être prêt à les saisir. Et on était prêt et puis finalement tous les éléments n’étaient pas réunis. On était d’autant moins obligé d’avancer sur ce dossier-là que comme je l’ai déjà dit, devant on n’avait pas de besoins particuliers. Ce n’était pas la priorité. Le souci n’était pas de marquer des buts, je sais qu’on en marquera. Le souci c’est d’en prendre moins et on aura plus de chance d’être sur le podium » a confié un Rudi Garcia qui n’en veut visiblement pas à ses dirigeants de ne pas avoir conclu le transfert de Mario Balotelli. Preuve que tout le monde est sur la même longueur d’onde au sein de l’état-major phocéen.