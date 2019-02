OM : Garcia démission ? Pape Diouf n'est pas aussi catégorique

Dans : OM, Ligue 1.

Battu par le Stade de Reims samedi soir, l’OM s’est un peu plus enfoncé dans la crise. Et comme c’est le cas depuis plusieurs semaines maintenant, c’est Rudi Garcia qui est pointé du doigt par les supporters phocéens. Ce même Rudi Garcia qui avait pourtant emmené l’OM en finale de l’Europa League la saison dernière. Interrogé sur la situation compliquée du club et par conséquent de son entraîneur, Pape Diouf n’a pas vraiment aidé Jacques-Henri Eyraud. Néanmoins, il estime que ce n’est pas forcément le coach olympien qui est le fautif n°1 de la situation actuelle…

« On a beau dire, Garcia semble être aujourd'hui le bouc-émissaire, le même Garcia qui avait conduit l'équipe l'année dernière en finale de la coupe d'Europe. Donc je crois que c'est à niveau-là qu'il faut voir ce qui ne va pas. De toute façon dans tous les clubs, c'est l'entraîneur le bouc-émissaire. Comme on ne peut pas remplacer tous les joueurs, comme on ne peut pas remplacer le président, il y a de fortes que l'entraîneur soit celui par lequel on passe pour essayer de changer les choses. Je ne sais pas si je me serai séparé de Garcia, car je n'aurai pas pris Garcia » a lâché dans Téléfoot un Pape Diouf visiblement pas fan de l’entraîneur marseillais, mais qui refuse de l’accabler et de le désigner comme responsable du fiasco actuel.