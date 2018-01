OM : Garcia avoue croire à un petit miracle au mercato

Dans : OM, Mercato.

A un peu plus d’une semaine de la fin du marché des transferts, c’est le calme plat à l’Olympique de Marseille. Aucun départ ne se dessine même si Rudi Garcia aurait bien aimé que Doria libère un peu de place dans son effectif. Pour les arrivées, l’entraineur marseillais sait que cela sera difficile, mais il espère tout de même encore un joueur, et entretient en tout cas le suspense. En conférence de presse, le coach olympien essaye de prendre l’absence de départs d’un point de vue positif, tout en gardant l’espoir pour une arrivée, notamment au poste d’arrière gauche ou de milieu défensif.

« Ce n’est pas inquiétant parce qu’on a un groupe assez faible quantitativement. Ce serait bien pour Doria qu’il puisse jouer parce que c’est compliqué. J’espère qu’il trouvera un club parce qu’il est jeune. Pour les autres, ça ne devrait pas bouger. Une arrivée envisageable ? Je ne sais pas, jusqu’au 31 janvier, tout est possible », a confié un Rudi Garcia qui sait que plusieurs pistes sont évoquées dans les médias, mais que la bonne forme actuelle de son équipe n’incite pas non plus les dirigeants, qui surveillent les finances après deux fenêtres de transferts très agitées, à faire des folies.