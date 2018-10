OM : Garcia accusé de plomber la carrière de Germain à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, OGCN.

Titulaire indiscutable de Claude Puel à l’OGC Nice lors de la saison 2015-2016, Valère Germain éprouve de grosses difficultés à s’imposer à l’Olympique de Marseille. Remplaçant de Kostas Mitroglou ces dernières semaines, le Français peine à faire l’unanimité. Interrogé par 20 Minutes, Marc Libbra a une petite idée du responsable. Selon lui, c’est clairement la faute de Rudi Garcia, lequel ne lui fait pas totalement confiance dans la cité phocéenne.

« La grande différence, c’est qu’à Nice, il jouait à son poste : attaquant de complément. Alors qu’à l’OM, seul devant, il est à contre-emploi depuis le jour de sa signature. Germain joue deux matchs, puis Mitroglou trois, puis de nouveau Germain… Quand on sait qu’un attaquant marche à 95 % à la confiance, c’est compliqué » peste Marc Libbra, qui a déjà affiché à de nombreuses reprises sa préférence entre Valère Germain et Kostas Mitroglou. Reste désormais à voir si l’un des deux parviendra à définitivement s’imposer comme l’attaquant n°1 de l’Olympique de Marseille cette saison. Pour l’heure et au plus grand regret des supporters, ce n’est clairement pas le cas…