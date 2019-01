OM : Garcia a longuement hésité, mais il valide ce départ au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Sochaux.

En milieu de semaine dernière, l’OM officialisait la venue de Mario Balotelli en provenance de l’OGC Nice pour les six prochains mois.

Un interminable dossier enfin bouclé par la direction marseillaise, qui s’est immédiatement mise en quête d’un latéral gauche pour clôturer son mercato. Plusieurs pistes sont évoquées, la plus sérieuse menant au Brésilien Dalbert de l’Inter Milan. Mais le club italien bloque pour l’instant la transaction, et Rudi Garcia est en grande difficulté à ce poste avec le seul Jordan Amavi comme spécialiste.

Formé au club et plutôt prometteur selon les spécialistes locaux, Christopher Rocchia ne fait clairement pas partie des plans du coach marseillais. Pourtant, ce dernier a longuement voulu conserver le défenseur de 20 ans. Mais selon La Provence, son départ a été entériné ce vendredi à l’issue d’une discussion entre le joueur et son entraîneur, après l’entraînement de l’OM. Comme annoncé depuis plusieurs jours, Christopher Rocchia va donc quitter Marseille pour Sochaux, le temps d’un prêt de six mois. Cela signifie-t-il que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont enfin bouclé la venue d’un latéral gauche ? Réponse définitive jeudi soir, au plus tard…