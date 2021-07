OM : Gameiro effrayé par les Ultras, c'est confirmé

Dans : OM.

Formé à Strasbourg, Kevin Gameiro a officialisé son retour au Racing pour les deux prochaines années.

Il y a quelques semaines, l’attaquant tricolore de 34 ans était proche d’un autre club populaire en France. En effet, Pablo Longoria souhaitait profiter du statut de joueur libre de Kevin Gameiro afin d’en faire la doublure d’Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille. Un accord avait rapidement été trouvée entre l’international français et le club phocéen, avant que le dossier ne tombe finalement à l’eau. Sur l’antenne de RMC, Jonathan MacHardy est revenu sur la signature avortée de Kevin Gameiro à Marseille. Selon le consultant de l’After Foot, c’est car les supporters olympiens ont signé en masse une pétition transmise au service de communication de l’OM que le deal ne s’est pas concrétisé.

« C’est super pour Strasbourg de récupérer Gameiro mais l’histoire derrière tout ça, c’est que lorsque Longoria a dit qu’il s’intéressait à lui, il y a eu une pétition des supporters de l’OM adressée au directeur de la communication du club. A la suite de cela, le joueur s’est rétracté et le transfert a capoté. S’il n’y avait pas eu cette pétition, il n’aurait jamais signé à Strasbourg. Tout ça pour dire que la belle histoire, elle n’aurait jamais vu le jour sans cette pétition car il aurait signé à Marseille. Une belle histoire, c’est Carlos Tevez qui baisse son salaire pour revenir à Boca. Mais je suis heureux pour Strasbourg et pour la Ligue 1 car c’est un bon attaquant qui revient » a lancé Jonathan MacHardy, qui a par ailleurs rappelé les propos tenus par Kevin Gameiro il y a quelques années. Alors qu’il évoluait encore en Espagne, l’ex-attaquant du PSG avait expliqué qu’il ne s’imaginait pas porter les couleurs de l’Olympique de Marseille dans le futur. Des propos dont les supporters phocéens se sont souvenus au moment où les contacts entre Pablo Longoria et Kevin Gameiro ont été révélés…