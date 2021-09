OM : Galatasaray prenable, le mercato est un fiasco

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

L’Olympique de Marseille n’a pas hérité d’une poule facile en Europa League avec la présence de la Lazio, de Galatasaray et du Lokomotiv Moscou. Bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, le club turc a perdu des éléments forts.

L’entraîneur de l’OM, comme Pablo Longoria, compte bien jouer l’Europa League à fond cette saison même si l’objectif principal reste une place sur le podium. Si Marseille n’a pas pu recruter d’attaquant pour combler le départ de Dario Benedetto, l’effectif semble plutôt bien fourni. Amine Harit a finalement pu signer. Pablo Longoria a engagé une dizaine de recrues et finalement peu d’éléments forts ont quitté l’OM cet été. Boubacar Kamara, à qui il ne reste qu’un an de contrat, est resté. Jorge Sampaoli pourra aussi finalement s’appuyer sur Duje Caleta-Car par exemple si le président de l’OM ne décide pas de l’écarter du groupe. Les Olympiens auront une carte à jouer en Europe, même si le tirage ne les a pas épargnés. Bertan Öner, qui gère la page Galatasaray S.K France, a tout de même tenu des propos assez rassurants pour l’OM concernant son club, dans des propos accordés à FC Marseille.

« Une équipe totalement remaniée »

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type », a expliqué le spécialiste de Galatasaray, qui a vu partir notamment Gedson Fernandes et Falcao cet été. L’OM reçoit le club turc le 30 septembre prochain à l’occasion de la 2e journée de la phase de poules.