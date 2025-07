OM ‍: Frank McCourt tabasse Textor

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pendant que d’autres actionnaires rencontrent des difficultés en Ligue 1, Frank McCourt assume totalement ses responsabilités. L’Olympique de Marseille peut se réjouir de la fiabilité de son propriétaire.

Depuis sa prise de pouvoir en 2016, Frank McCourt n’a pas toujours fait l’unanimité chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Certains ont un temps espéré que l’Américain accepte de vendre le club racheté à Margarita Louis-Dreyfus. Mais quelques années plus tard, au moment où d’autres actionnaires comme le Lyonnais John Textor rencontrent des difficultés en Ligue 1, Christophe Dugarry constate avec admiration que le propriétaire phocéen ne flanche pas.

🗣💬 "Je tire mon chapeau à ce monsieur, il est exemplaire. Je lui mets 10/10. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Il a remis de la compétence dans ce club et a su rectifier les choses"



Dugarry encense l'investissement de Frank McCourt depuis son arrivée à l'OM. pic.twitter.com/NHT85c7JxS — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) July 2, 2025

« Je tire mon chapeau à ce monsieur, a félicité l’ancien Marseillais sur RMC. Sincèrement, je le trouve exemplaire. Pour moi, il a 10/10 sur toute la ligne. Il joue son rôle d'actionnaire à merveille. Il a investi 750 millions de dollars, c'est pas des clopinettes quand même ! Je trouve qu'il est exceptionnel dans son rôle d'actionnaire. On a été mal habitués avec les Américains. Regardez ce qui se passe à Lyon, regardez ce qui s'est passé à Bordeaux… Lui, il redore un peu le blason des actionnaires américains en Ligue 1. »

« Que reprocher à ce monsieur ? Jérôme (Rothen) dit qu'il pourrait être un peu plus présent. Pourquoi pas ? Mais Jérôme ne remet absolument pas en cause ce qu'il a réalisé depuis le début, a poursuivi le consultant. Il a su mettre de la compétence dans son club, à la direction. Quand les choses n'allaient pas, je trouve qu'il a été très réactif. Il y a eu des choses parfois compliquées avec des entraîneurs qui se sont barrés au dernier moment et qui n'ont pas rempli leur contrat. Ce n'est pas facile de gérer un club comme l'OM. Je trouve qu'il a su ramener le public au stade, c'est guichets fermés non-stop depuis je ne sais pas combien d'années. »

Le Champions Project oublié

« A travers son discours, même si ça a été un peu compliqué au départ, il s'était un peu enflammé, je trouve qu'il a su rectifier les choses. Ce n'est pas facile d'être actionnaire majoritaire en Ligue 1, d'avoir un club aussi important que l'OM. Tu commets des erreurs mais je trouve qu'il a su réagir à chaque fois, et moi j'aime ça. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur, je trouve qu'il a été très bon malgré des difficultés passagères qui sont logiques », a applaudi Christophe Dugarry pour qui la vente de l'OM, si souvent annoncée, ne serait clairement pas une bonne chose avec tout le travail effectué par Frank McCourt ces dernières années.