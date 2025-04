OM ‍: Frank McCourt, son gros coup de pression sur Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Inter Milan fait un énorme forcing pour Luis Henrique, et tout porte à croire que le transfert va finir par se réaliser. Pablo Longoria y a été obligé.

Au coeur du printemps et du sprint final de la Ligue 1, le dossier de Luis Henrique est sur toutes les lèvres. A Marseille, le match contre Montpellier passe presque au second plan pendant la semaine, car le transfert du Brésilien vers l’Inter Milan prend de l’ampleur. La presse italienne annonce un accord entre l’ailier de l’OM et la formation lombarde, tandis que les chiffres sortent pour un transfert à 26 millions d’euros, bonus compris. Une précipitation qui étonne, car le marché des transferts n’est pas ouvert. Mais il y a une double explication à cela.

L'Inter est pressé d'acheter

La première est simple. L’Inter Milan va disputer la Coupe du mondes des clubs cet été, et possède une fenêtre de transfert qui s’ouvre dès le 1er juin pour se renforcer pour cette compétition. L’idée n’est donc pas de négocier pendant des mois, ou du moins de le faire pendant la saison afin de boucler ce dossier dès que ce mercato sera ouvert pour être opérationnel en vue du rendez-vous aux Etats-Unis, où la formation italienne affrontera Monterrey, River Plate et Urawa.

L'OM a besoin d'une grosse vente

L’autre raison est soulignée ce vendredi par La Provence. Le journal local l’affirme, l’OM est obligé d’effectuer une grosse vente avant le 30 juin afin d’équilibrer ses comptes, ou plutôt de réduire son déficit de la saison. Sa masse salariale a de nouveau grimpé cette saison avec Hojbjerg, Rabiot et Greenwood notamment, et une vente est donc nécessaire pour sauver la face sur le plan économique. Un ordre qui vient donc de Frank McCourt « himself », puisque la DNCG n’a pas imposé une vente aux dirigeants marseillais lors du dernier passage.

Deux données qui expliquent donc ces négociations très rapides, même si La Provence rappelle que l’OM n’a donné aucun accord pour un transfert, et espère toujours 30 millions d’euros pour vendre son ailier brésilien à l’Inter Milan. Ou ailleurs…