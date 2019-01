OM : Frank McCourt ne va pas apprécier ce résultat détestable

Dans : OM, Ligue 1.

« Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent », disait Coluche, mais dans un monde de communication l'image donnée est importante, et encore plus aux Etats-Unis où l'aspect marketing d'un club est essentiel. C'est pour cela que Frank McCourt, qui à priori ne sera pas au Vélodrome ce dimanche soir pour OM-Monaco, n'appréciera pas du tout les résultats d'une étude d'opinion réalisée par RTL et Odoxa. Car les mauvais résultats de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines ont plombé l'image du club auprès des amateurs de football et du grand public.

« Notre sondage indique que seuls 38% des Français ont une bonne opinion de l’Olympique de Marseille. La comparaison avec la popularité mesurée en mai dernier est spectaculaire : en huit mois, elle a chuté de 14 points. À l’époque, plus d’un Français sur deux (52%) en avait une bonne opinion. Chez les amateurs de football, le club phocéen est apprécié de 50% d’entre eux. Mais là encore, la baisse est de 20 points par rapport à mai dernier », précise la première radio de France, qui indique que 70% des personnes interrogées ne croient pas à une qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des champions. La seule bonne nouvelle est pour Rudi Garcia qui garde la confiance de 54% des amateurs de football. Après, on connaît la réalité, il suffit que l'Olympique de Marseille enchaîne quelques victoires et ce sondage sera déjà oublié.