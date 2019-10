OM : Frank McCourt invité à vendre le club d'urgence !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a été très loin de faire le poids face au Paris Saint-Germain en clôture de la onzième journée de Ligue 1.

Malgré les investissements consentis par Frank McCourt, l’écart ne s’est pas réduit entre le club phocéen et le champion de France en titre. Il y a de quoi faire la grimace à Marseille, où l’on commence à estimer que l’homme d’affaires américain doit laisser la main à un investisseur plus puissant, qui sera lui capable de monter une équipe susceptible de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Pour la première fois, Éric Di Meco a pris position en ce sens sur l’antenne de RMC.

« S'ils n'ont plus envie de mettre de sous, qu'ils vendent le club ! S'ils n'ont plus d'ambition, si la seule ambition est de végéter et de faire de l'immobilier, qu'ils le fassent ailleurs » a balancé l’ancien défenseur de Marseille avant d’évoquer la communication d’André Villas-Boas avant et après le match au Parc des Princes. « André Villas-Boas nous a vendu que Paris ne jouait pas dans le même championnat ? Eh bien, j'attends de voir les Marseillais dans leur véritable championnat. Là, il ne pourra plus se planquer car Lille et Lyon arrivent. Si jamais ça se passe bien, les gens vont mettre ce match à Paris dans un coin de leur tête et attendre le match retour au Vélodrome en se disant qu'on ne sait jamais, avec l'engouement. Par contre, si ça tourne au vinaigre... » a prévenu Eric Di Meco, de moins en moins patient devant la situation de l’OM, 7e de L1 à 3 points du deuxième.