OM ‍: Frank McCourt frappe très fort au mercato

Par Mehdi Lunay

Qualifié en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille va bénéficier d'une enveloppe mercato bien plus conséquente. Même si le onze olympien a été très performant cette saison, tout porte à croire que Pablo Longoria va faire des folies cet été.

Même si l'ennemi parisien pourrait gagner une Ligue des champions samedi soir contre l'Inter Milan, les supporters marseillais devraient vivre un heureux été avec un mercato très excitant. L'Olympique de Marseille a obtenu son ticket pour la prochaine édition de la C1, une compétition plus lucrative que jamais. Une place en phase de Ligue va rapporter plus de 40 millions d'euros à l'OM. De quoi aborder le mercato en position de force, notamment pour protéger les cadres actuels de Roberto de Zerbi. Pablo Longoria pourra conserver l'ossature actuelle de l'équipe plus longtemps, à moins qu'il veuille entamer une nouvelle révolution sur la Canebière.

Longoria, un roi du trading comblé par McCourt

En effet, le président marseillais n'y va jamais de main morte lors des périodes de transfert. Comme le fait remarquer le site But Football Club, Longoria a toujours ramené au moins 10 nouveaux joueurs à l'OM chaque été depuis sa prise de pouvoir en 2021. La palme revient à l'été 2022 durant lequel 20 joueurs ont été ajoutés à l'effectif phocéen (achats ou retours de prêt).

Même si l'équipe marseillaise version 2024-2025 a donné satisfaction, difficile de la laisser en l'état. Surtout avec la Ligue des Champions à venir, qui va forcer Frank McCourt a dire oui à quelques investissements supplémentaire de taille. Le secteur défensif est particulièrement sinistré, obligeant la direction olympienne à acheter jusqu'à trois défenseurs centraux avec peut-être deux arrières latéraux en plus. Un nouvel avant-centre ne serait pas de refus non plus pour venir aider Mason Greenwood, le meilleur buteur de l'OM cette saison. Les supporters marseillais risquent d'aller souvent à l'aéroport de Marignane dans les prochaines semaines...