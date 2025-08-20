OM ‍: Frank McCourt arrive d'urgence à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille sera ce samedi au Vélodrome à l'occasion du match OM-Paris FC. Frank McCourt aura des sujets de conversation avec Pablo Longoria.

L'homme d'affaires américain pensait pouvoir venir tranquillement s'offrir un match de Ligue 1 au Vélodrome, d'autant qu'une affiche entre Marseille et Paris vaut toujours son pesant d'or, même s'il s'agit du Paris Football Club. Cependant, même s'il a donné son feu vert à un mercato ambitieux à Pablo Longoria et Medhi Benatia, c'est dans un club déjà au bord de la crise que Frank McCourt va débarquer le week-end prochain comme le révèle La Provence. Dans un premier temps, le Bostonien devait venir en France afin de participer à des réunions sur les droits TV et différents dossiers chauds de la Ligue 1, mais l'actualité marseillaise l'a rattrapé avec notamment l'annonce du départ imminent d'Adrien Rabiot. Un joueur que McCourt avait contribué à faire venir, puisque le propriétaire de l'OM avait accordé une enveloppe supplémentaire à Longoria en septembre 2024 pour finaliser.

McCourt aura des explications sur le cas Rabiot

L’OM voulait le chasser, l’avocat de Rabiot accuse https://t.co/bgvbLVw8ys — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

Donc, même s'il n'avait pas prévu de venir dans un tel climat, Frank McCourt aura à cœur d'entendre les explications de Pablo Longoria et Medhi Benatia sur cette sanction prise contre Rabiot, dont les deux dirigeants vantaient les mérites il y a encore quelques jours. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille voudra aussi profiter de sa présence au Vélodrome pour réaffirmer publiquement et devant les supporters de l'OM son soutien aux deux dirigeants, mais également à Roberto De Zerbi, qui n'échappe pas non plus aux critiques depuis quelques jours.

Et tout cela alors que le club phocéen n'a joué qu'un seul match de Ligue 1. En programmant ce séjour marseillais en plein été, McCourt ne devait pas se douter qu'il arriverait dans une cité phocéenne déjà volcanique. On n'imagine même pas ce qu'il pourrait se passer en cas de défaite de l'OM samedi face au Paris FC, les habitués du Vélodrome étant déjà sous haute tensions depuis vendredi et la défaite à Rennes, et le cataclysme que cela a engendré.