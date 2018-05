OM : Frank McCourt a recruté un cador, la preuve

Dans : OM, Ligue 1.

Lundi matin à la première heure, l’Olympique de Marseille officialisait son premier renfort du mercato.

Il ne s’agissait pas de Yohan Cabaye ou de Mario Balotelli, mais de… Laurent Colette. Ancien directeur du marketing et des ventes de l’AS Roma et du FC Barcelone, le Français de 56 ans a été nommé directeur général du club phocéen par Jacques-Henri Eyraud. Et dans les colonnes de La Provence, Andoni Zubizarreta n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de travailler avec ce grand dirigeant dont le travail est reconnu de tous.

« Laurent connaît très bien le monde du football, il est tranquille, calme, il a une vision sur le business et sur les éléments principaux d’un club. Il a une très belle capacité pour visualiser le club dans sa totalité sans rien oublier » a expliqué le directeur sportif de l’OM, qui a travaillé avec Laurent Colette au FC Barcelone. D’ailleurs, le quotidien régional précise qu’en Catalogne, le nouveau directeur général de l’OM a signé le « meilleur contrat de l’histoire du football » en vendant à Qatar Foundation le célèbre maillot vierge du Barça contre la modique somme de 170ME. Rien que ça…