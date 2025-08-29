OM ‍: Franck McCourt lâche 94,5ME pour Marseille

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

En plein final de mercato, l’Olympique de Marseille peut compter sur son propriétaire Frank McCourt pour assurer la pérennité du club. Au début de l’été, l’Américain a procédé à une nouvelle augmentation de capital du club ainsi que l’effacement de certaines dettes.

Dans une ère où le football français souffre d’un point de vue financier, les actionnaires aux reins solides ne courent plus les rues. Il suffit de constater la chute des places fortes ces dernières années pour comprendre que le mal est profond. Mais depuis 2016, Frank McCourt assure la viabilité du projet de l’Olympique de Marseille. Le propriétaire américain a une nouvelle fois remis au pot au début de l’été afin de procéder à une nouvelle augmentation de capital.

Frank McCourt transforme la dette en actions

🚨 « 𝗝’𝗘𝗫𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗠𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗨𝗧𝗜𝗘𝗡 𝗘𝗡𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔 🇪🇸, 𝗕𝗘𝗡𝗔𝗧𝗜𝗔 🇲🇦 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝗭𝗘𝗥𝗕𝗜 🇮🇹 »



Frank McCourt 🇺🇸 apporte son soutien à la direction de l’OM sans citer l’épisode Rabiot–Rowe.



« La gestion repose sur des valeurs : humilité, discipline,… pic.twitter.com/qyhAJN7rFh — Actu Foot (@ActuFoot_) August 22, 2025

C’est Sportune qui révèle cette information ce jeudi, le propriétaire de l’OM a profité de l’assemblée générale du 27 juin dernier pour augmenter le capital du club de 94,5 millions d’euros. Le capital social du club est désormais évalué à 174,8 millions d’euros contre 80,3 auparavant, toujours selon Sportune. Le média spécialisé dans les finances du sport détaille le procédé de Frank McCourt. L’Américain a procédé à une nouvelle émission d’actions au sein du club. Le but est de transformer certaines dettes du club envers l’entreprise de Frank McCourt en actions du club.

Une stratégie qui permet de diminuer la dette financière du club qui a perdu en net à la fin de la saison 2024/2025 environ 60 millions d’euros selon Sportune. Des pertes financières qui s’expliquent par un contexte compliqué pour le football français et par l’absence de coupe d’Europe du côté de la cité phocéenne.