OM ‍: Franck McCourt arrive à Marseille

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'était pas prévu, mais Frank McCourt va revenir à Marseille seulement trois semaines après son dernier passage. Le propriétaire de l'OM aura son mot à dire dans cette fin de saison houleuse.

Les passages de Frank McCourt à Marseille sont rares ces dernières années. Le propriétaire passe une à deux fois par an pour faire le point en direct sur la situation de son club. Il l’avait fait au printemps 2024 après une saison décevante pour renouveler publiquement sa confiance en Pablo Longoria. Début avril, l’Américain était venu voir l’OM au Vélodrome contre Toulouse et s’entretenir une nouvelle fois avec les têtes pensantes du club, sans toutefois en donner la teneur aux médias. Il s’agissait forcément de faire le point sur la saison en cours et de se projeter sur l’avenir. Mais aussi évoquer le dossier des droits télé, la position de l’OM et les conflits dans le football français.

Du suspense et des matchs capitaux, McCourt arrive

Malgré ce tout récent passage, La Provence annonce que Frank McCourt sera à Marseille en cette fin de semaine, quand les joueurs rentreront de leur séjour en Italie pour défier Brest. Le businessman de Boston va enchainer avec deux matchs, avec celui des féminines face au Mans à l’OM Campus, avant de se rendre au Vélodrome pour la rencontre face aux Bretons.

La raison de cette venue pas forcément prévue ? La volonté d’être présent pour soutenir ses troupes tout simplement, et son envie de participer à la fin de saison tendue de son équipe, qui cherche à garder sa place sur le podium à quelques journées du couperet. Pas de grande révolution en perspective donc, et les supporters marseillais devraient être ravis de voir leur « boss », qu’ils ont parfois vilipendé pour son absentéisme, répondre présent deux fois dans le même mois.