OM : Francis Coquelin attend l'offre de Marseille

Par Sébastien Veyrier

Interrogé sur un intérêt potentiel de l’Olympique de Marseille, Francis Coquelin n'a pas fermé pas la porte à une arrivée cet été, bien au contraire.

Pablo Longoria est passé maître dans l’art des bons coups au mercato. Avec Javier Ribalta à ses côtés, le président de l’OM cherche à passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts et les pistes se multiplient. Du côté du milieu de terrain, Axel Witsel a déjà éconduit le club qui veut désormais à convaincre Francis Coquelin. Le milieu de Villarreal s’est dit ouvert à toute discussion.

Francis Coquelin et l’OM ? Pourquoi pas !

C’est dans une interview donnée à France Bleu Mayenne alors qu’il était de retour dans sa région natale que Francis Coquelin a livré quelques précisions sur son avenir et notamment sur l’intérêt de l’OM. « Apparemment, il y a des intérêts de clubs français. Ça fait toujours plaisir. J’ai encore deux ans de contrat à Villarreal. On va voir ce qu’il va se passer cet été. Je ne ferme aucune porte. Pour l’instant, je suis concentré sur le fait de bien me préparer pour reprendre la saison avec Villarreal. On sait qu’un mercato est long. On verra ce qu’il se passera, mais pour l’instant, je suis très heureux en Espagne. » a indiqué le milieu de terrain.

On sait également que l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais gardent un œil sur le joueur. Mais pour Francis Coquelin, un départ n’est envisageable que pour un projet sportif qui lui permettra de jouer l’Europe. « C’est clair que quand on a goûté à ce genre de matchs, on a envie de continuer à les jouer. Moi, j’ai toujours privilégié le côté sportif dans les projets que j’ai choisis, des projets ambitieux, et c’est ce qui va me guider encore dans les prochaines années et sur le reste de ma carrière. » a précisé le natif de Laval. Les Gones vont donc devoir chercher ailleurs !