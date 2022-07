OM : Fofana déteste Tudor, le transfert s'écroule brutalement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Selon les informations du Phocéen, un accord a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Seko Fofana dans l’optique d’un transfert cet été.

Après avoir mis le grappin sur Jonathan Clauss, les dirigeants de l'Olympique de Marseille rêvent de recruter son ancien capitaine au RC Lens en la personne de Seko Fofana. Auteur d’une saison exceptionnelle, l’international ivoirien est l’un des coups de cœur de Pablo Longoria, qui aimerait le recruter à Marseille durant le mois d’août. Ce mardi, Le Phocéen a lâché une information de taille dans ce dossier en dévoilant l’existence d’un accord de principe entre l’OM et le clan Fofana sur le plan contractuel. Selon le média marseillais, l’heure est maintenant aux négociations entre Marseille et le RC Lens afin de tenter de trouver un accord sur le montant du transfert, ce qui paraît bien délicat au vu de la valeur du joueur et des moyens de l’Olympique de Marseille.

Fofana pas si chaud pour signer à l'OM ?

A en croire Sébastien Denis, journaliste pour Foot Mercato, la venue de Seko Fofana à Marseille est d’autant plus improbable que l’Ivoirien ne s’entend pas avec Igor Tudor, un coach qu’il a côtoyé à l’Udinese il y a deux ans. « Fofana ? RAS sur Paris qui fonce sur Renato Sanches. Pour l'OM et en dépit des dernières rumeurs, il est inaccessible pour l'OM aussi bien sur le salaire que sur l'indemnité de transfert. En plus, il s'entend pas du tout avec Tudor qui était son coach à l'Udinese... » a publié le journaliste de Foot Mercato, pour qui un départ de Seko Fofana vers l’Olympique de Marseille a donc très peu de chances de voir le jour. Une mauvaise nouvelle pour les supporters phocéens, qui imaginaient déjà leur milieu de terrain avec Mattéo Guendouzi, Seko Fofana et Gerson la saison prochaine. Sauf bonne surprise, il faudra à priori composer sans l’Ivoirien du RC Lens.