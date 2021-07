OM : Finis les gros salaires ? Gerson se marre

Dans : OM.

Jeudi après-midi, c’est non sans fierté que Pablo Longoria a présenté Gerson à la presse au stade Vélodrome.

Le président de l’Olympique de Marseille s’est enflammé pour le milieu de 24 ans, qu’il a qualifié devant les journalistes comme le Brésilien le plus talentueux de sa génération. Pablo Longoria en est convaincu, il a réalisé avec la signature de Gerson l’un des plus gros coups de l’été en Ligue 1. Ce vendredi, le journal L’Equipe dévoile les coulisses de ce transfert très long à se concrétiser. Selon les informations du quotidien national, l’OM n’a pour l’instant payé que 50 % des droits économiques du joueur, mais devra débourser au total la somme de 18 ME à Flamengo rapidement, pour acquérir la totalité des droits de Gerson. Le prix final du transfert de Gerson à Marseille pourrait atteindre 22 ME grâce aux bonus.

Milik loin devant

En ce qui concerne le salaire de la recrue phare du mercato olympien, Pablo Longoria a également mis les moyens nécessaires. Et pour cause, L’Equipe dévoile que Gerson percevra environ 250.000 euros brut mensuels à Marseille. Mais ses primes feront de lui le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif phocéen derrière Arkadiusz Milik, car en fonction du nombre de matchs joués à Marseille, d’une éventuelle qualification en Ligue des Champions et d’une potentielle sélection avec le Brésil, pour ne citer que ses exemples, son salaire pourrait atteindre 300.000 euros brut mensuels. Ce salaire place directement Gerson à la deuxième place du classement des salaires de l’effectif de l’OM depuis les départs de Valère Germain, Kostas Mitroglou et Kevin Strootman. De plus, rappelons que Steve Mandanda et Dimitri Payet ont lissé leurs émoluments sur plusieurs années, ce qui signifie qu’ils émargent désormais à environ 200.000 euros par mois. Reste maintenant à voir si Gerson assumera ce statut sur le terrain, ce dont Jorge Sampaoli ne doute pas puisqu’il a rapidement fait de l’ancienne star de Flamengo sa priorité au mercato.