OM-FCN ‍: Kita détruit Longoria, il craint le pire avant d'aller à Marseille

Alors que son FC Nantes se déplacera sur la pelouse du Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille lors de la prochaine journée de Ligue 1, Waldemar Kita se montre inquiet par rapport à la pression que les arbitres vont recevoir après les propos de Pablo Longoria…

La tension est palpable du côté de Marseille depuis quelques heures. Il faut dire que depuis samedi soir et la lourde défaite de l’OM à Auxerre (0-3), tous les suiveurs du club phocéen sont tendus. En même temps, les dirigeants marseillais ont attisé le feu en tombant tour à tour sur l’arbitrage de Monsieur Stinat après la rencontre. Dans sa colère d’après-match, Pablo Longoria a même parlé de « corruption ». Si, à froid, le président marseillais reconnaît avoir tenu des propos « peu appropriés », le mal est fait. Et histoire de soutenir leur collègue dans la tourmente et pour marquer les esprits aussi, les arbitres de L1 ont décidé de porter plainte à l’encontre du président Longoria. Pas de quoi rassurer Waldemar Kita, qui sait que l’arbitre du prochain match entre l’OM et son club de Nantes aura une énorme pression au-dessus de la tête dimanche soir prochain au Vélodrome.

Kita : « Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome »

Waldemar Kita réagit aux sorties de Pablo Longoria :



"Parler de corruption, c'est fou comme terme ! Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres.



Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome."



« Je suis surpris que quelqu'un qui a des responsabilités comme Pablo Longoria utilise de tels termes. L'image du foot français est entachée. Soit il a des preuves de corruption et il doit les sortir, soit cette attaque n'est pas justifiée, et ça pose un autre problème, celui de créer un doute. Je ne sais pas dans quel état d'esprit seront les arbitres pour notre match à Marseille dimanche prochain. La pression sera très forte sur les arbitres... Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le milieu du foot est touché. Longoria donne l'image que nos arbitres sont achetés. Il parle même d'aller dans une Superligue. Mais de quel droit parle-t-il comme ça ? Il n'est qu'un président délégué salarié et pas un président actionnaire. En plus, il est au conseil d'administration de la Ligue ! Il veut quitter la France ? Il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas salir le pays de cette façon-là. Ce n'est pas normal. Et quelle sera la sanction ? Car c'est grave ! Il a créé un doute au niveau de l'arbitrage. Ce n'est pas rien. Maintenant, chaque fois que Marseille va être arbitré, il va y avoir une interrogation. Ça va être un drame. Il va falloir faire une réunion avec les arbitres cette semaine. Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome », a balancé, devant les médias, Kita, qui espère que le combat de Longoria ne se retournera pas sur Nantes, un club qui a également pesté à plusieurs reprises sur l’arbitrage en début de saison…