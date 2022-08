OM : Fausse alerte, Rongier va rassurer les supporters

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lucide sur la situation financière de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier affirme qu’il n’écarte pas l’idée d’un départ cet été. Mais en réalité, le milieu de terrain se voit rester au club phocéen pour plusieurs saisons.

Valentin Rongier a semé le doute après sa dernière sortie médiatique. Avant la victoire contre le Stade de Reims (4-1) dimanche dernier, le milieu de terrain a évoqué la situation financière de l’Olympique de Marseille. Et s’est dit prêt à partir si ses dirigeants souhaitent récupérer quelques millions d’euros sur son transfert. « Si je reste cette saison ? Je n'aime pas faire de la langue de bois donc je ne peux pas vous dire que c'est sûr à 100%, répondait le Marseillais à Prime Video. Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. »

« S'il y a une offre qui satisfait le club pour n'importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n'y a aucun départ impossible, poursuivait Valentin Rongier. (…) Moi je me prépare quoi qu'il arrive pour démarrer la saison et être performant. Je ferai tout pour l'être, que ce soit à Marseille, ou si jamais le club me dit "on a reçu une belle offre, on discute", je veux être prêt, je travaille pour moi. Mais en tout cas j'ai la tête à Marseille à 200%. » Autant dire que cette déclaration a alerté les supporters, inquiets à l’idée de perdre un nouveau pilier après les départs de Boubacar Kamara et de William Saliba.

Rongier devrait prolonger

Mais que les fans se rassurent, Valentin Rongier se voit durer à l’Olympique de Marseille. En effet, L’Equipe nous apprend que le milieu sous contrat jusqu’en 2024 négocie une prolongation depuis le printemps dernier. Les deux parties n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente mais les discussions avancent bien pour l’ancien Nantais, désigné capitaine par le coach Igor Tudor en l’absence de Dimitri Payet remplaçant dimanche. A noter que le président Pablo Longoria, qui a mandaté des agents pour vendre des éléments « bankable », ne souhaite pas transférer Valentin Rongier dont la sobriété n’attire pas grand monde sur le marché.