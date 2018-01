OM : Fanni et Marseille ont trouvé une solution étonnante

Dans : OM, Mercato.

Après Matheus Doria, prêté à Malatyaspor en Turquie, un autre défenseur central va quitter l’Olympique de Marseille pour se relancer.

Ecarté depuis le début de la saison, Rod Fanni ne se fait pas d’illusions pour la phase retour. Le défenseur de 36 ans sait qu’il n’a aucune chance de convaincre l’entraîneur Rudi Garcia dont la hiérarchie ne bougera pas. Ses agents négocient donc la résiliation de son contrat qui expire en juin prochain. Mais il faut croire que les discussions durent trop longtemps au goût des deux parties.

En effet, l’OM a décidé de mettre son joueur à pied en attendant la fin des négociations, révèle RMC. Ainsi, Fanni n’est plus obligé de se rendre au centre Robert Louis-Dreyfus. Et Marseille n’est plus contraint de l’intégrer au groupe professionnel au quotidien. Une manière de faciliter les choses et d’éviter des tensions inutiles avant un divorce imminent. L’ancien Rennais peut donc s’entraîner seul en espérant recevoir l’offre qui lui permettra de rebondir cet hiver.