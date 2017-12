OM : Fanni accuse et désigne le responsable de sa descente aux enfers !

Dans : OM, Ligue 1.

Joueur important aux yeux de Rudi Garcia la saison dernière à l’Olympique de Marseille, Rod Fanni n’a jamais été convoqué dans le groupe phocéen depuis le début de l’exercice 2017-2018.

Absent de la liste du coach olympien pour la Ligue Europa, le défenseur central de 36 ans négocie actuellement la résiliation de son contrat, qui expire en juin 2018. Pourtant, l’ancien joueur du Stade Rennais a encore le niveau, il en est persuadé. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, il est revenu sur sa descente aux enfers, dans l’oubli du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Selon lui, c'est Rudi Garcia qui est le responsable de ses maux actuels.

« J’ai bien été prévenu de la venue de plusieurs joueurs (Rami et Abdennour). Je vais moins jouer, j’accepte cette situation. J’ai signé deux ans, je suis heureux d’être là, je veux bénéficier de tous nos efforts de la saison dernière. Je vais être dans le groupe, il y aura un turnover, même si je dois faire seulement 10-15 matchs, c’est bien, je les aurai faits » indique-t-il dans un premier temps avant d’expliquer sa mise à l’écart, prenant comme exemple la situation de Matheus Doria, une situation similaire selon lui, qui prouve le double-discours du coach phocéen. « On reprend avec les stages début juillet, toujours dans cette même perspective. Cela traîne jusqu’au début août, avant la reprise du Championnat. Le coach me laisse entendre un tout autre discours : il veut mettre en avant les jeunes (Rudi Garcia délivrera aussi ce message dans L’Équipe le 10 août). Alors qu’à la base il ne calculait pas plus Doria qu’un autre, au contraire, j’entendais plutôt parler d’un départ de Matheus. Quelques jours avant la fin du mercato, Doria vient me voir, triste, me confie : “Le coach ne veut pas me garder, il m’a dit de chercher un club.” Il lui reste trois jours… Et surtout, il y a un double discours. C’est ça que je n’ai pas supporté. Coach, tu te paies ma tête depuis x temps, tu me racontes des salades ? Je le ressentais. Avec l’histoire de Doria, j’en ai la certitude » lance-t-il, amer.

Désormais, il s’agit pour Rod Fanni de défendre ses intérêts au moment de négocier sa résiliation de contrat, sans doute en janvier. Des négociations sont en cours avec Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, comme l’a confirmé l’international français. « En octobre, le directeur sportif et le président viennent me voir. Ils me tiennent un discours : “Que s’est-il passé avec l’entraîneur lors de votre échange ?” (Jacques-Henri) Eyraud me parle d’une solution à l’amiable, des juristes suivent le dossier et échangent des recommandés avec mon avocat bruxellois, Laurent Denis. Ils ont des sous-entendus, je réponds : “Attendez, vous avez jeté de l’argent par les fenêtres, et vous voulez faire des économies sur moi aujourd’hui, alors que j’ai été pro de A à Z ?” Il est sûrement temps de partir, de la meilleure des façons. Pour Pat Evra, ils ont trouvé une solution satisfaisante. On finira par en trouver une ». Des histoires comme ont en fait plus beaucoup à l’OM…