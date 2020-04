OM : Faites des efforts ! L'ordre donné aux joueurs de Marseille

Dans : OM.

Même si l'OM nie être en conflit avec ses joueurs sur les questions salariales, le président du club phocéen met une grosse pression dans ce dossier.

Les révélations sur d’éventuels soucis très sérieux entre Jacques-Henri Eyraud et des cadres du vestiaire marseillais concernant la baisse des salaires ont été balayées par l’Olympique de Marseille dans un communiqué très direct. Mais quoi qu’il en soit, aucun accord n’est encore trouvé entre les deux parties, et même si l’OM a rassuré tout le monde en affirmant qu’il n’y avait pas de clash, la réalité est là. Ce mercredi, invité de RTL, le président de Marseille a quand même fait comprendre à Steve Mandanda et ses coéquipiers qu’il est désormais temps d’accepter de faire un gros effort financier afin de montrer sa solidarité avec l’Olympique de Marseille.

L’OM traverse un passage extrêmement difficile et Jacques-Henri Eyraud estime que l’heure est venue de sceller un accord. « On est en discussion pour que les joueurs acceptent de faire un effort supplémentaire si la situation devait se prolonger et si, par exemple, les diffuseurs devaient ne pas payer les droits TV qui étaient dus au club. C'est un enjeu très important pour l’Olympique de Marseille et je pense qu'ils comprendront que faire un effort supplémentaire s'impose dans ce contexte aussi difficile », explique le président de l’OM, qui confirme entre les lignes que pour l’instant l’accord n’est pas du tout imminent. Et l'Olympique de Marseille n'est visiblement pas le seul club de Ligue 1 à connaître ce genre de souci salarial avec ses joueurs.