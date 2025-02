OM ‍: Fagioli téléphone d'urgence à De Zerbi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille avait fait de Nicolo Fagioli son choix numéro 1 au mercato d'hiver. Mais finalement, l'international italien a échappé à l'OM, non sans un dernier appel téléphonique.

La Juventus et la Fiorentina ont trouvé un terrain d'entente pour le transfert de Nicolo Fagioli, et cela, alors que l'Olympique de Marseille a longtemps été en pole-position dans le dossier du milieu de terrain de 23 ans. Du côté de l'OM, on a tourné la page et on est passé à autre chose, mais du côté des médias italiens, on sait désormais pourquoi le joueur de la Squadra Azzurra a signé à la Fiorentina et pas avec Marseille. Selon Yvonne Alessandro, journaliste pour TMW, tout s'est joué dans les dernières minutes du mercato d'hiver, puisque les papiers validant le transfert du milieu de terrain de la Juventus à la Viola ont été envoyés dix minutes avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Et avant cela, Nicolo Fagioli s'est entretenu avec Roberto De Zerbi en personne.

Fagioli a fait un choix et a prévenu l'OM

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille avait en effet pesé de tout son poids pour faire venir le joueur de la Juventus. Et même si l'offre de l'OM était légèrement inférieure à celle de la Fiorentina, Nicolo Fagioli a été proche de prendre l'avion pour rejoindre la cité phocéenne ce lundi. Mais finalement, l'international transalpin a estimé qu'il n'était pas bon pour lui de quitter l'Italie à ce stade de sa carrière et que même si le challenge proposé par Marseille était tentant, il préférait rester en Serie A, plutôt que de partir ailleurs en Europe.

Et pour être tout à fait honnête avec Pablo Longoria, qui avait œuvré à le faire venir à l'OM, et avec Roberto De Zerbi, Nicolo Fagiolo a téléphoné lundi à l'entraîneur phocéen pour le prévenir que finalement, il avait choisi de rejoindre la Fiorentina. Une attitude appréciée du côté des responsables marseillais, qui ont bien compris que le joueur avait fait avant tout un choix personnel et n'a pas refusé l'OM pour autre chose.