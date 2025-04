OM ‍: Fabrizio Ravanelli écarté ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Lassé par le bazar à Marseille, l'OM a pris la décision de se préparer en Italie pour son prochain match. Fabrizio Ravanelli n'a pas été invité et a été prié de rester dans son domaine.

L’Olympique de Marseille a fait le choix de se rendre en Italie cette semaine pour préparer son match contre Brest, dimanche au Vélodrome. Une décision qui a pu surprendre mais qui permet aussi de se couper d’un environnement marseillais qui semble peser sur Roberto De Zerbi. L’entraineur transalpin perd fréquemment ses nerfs et il a préféré couper clairement avec Marseille pour mieux se concentrer sur le sportif. Il a pris avec lui un groupe de cinquante personnes, entre les joueurs et le staff. Mais pas de Fabrizio Ravanelli. Celui qui possède le titre de conseiller sportif du président n’a pas été convié dans la capitale italienne pour ce séjour qu’il aurait pourtant apprécié.

L’ancien attaquant de l’OM s’est fait taper sur les doigts et s’est vu demander de se concentrer sur son rôle « institutionnel », et de moins se mêler du sportif justement. Une mise au point qui risque de faire parler, car l’Italien adorait jusqu’à présent avoir son mot à dire auprès des médias ou des dirigeants sur chaque décision ou actualité du club olympien. Mais ces derniers temps, sa proximité avec quelques groupes de supporters qui n’ont pas toujours été tendres avec Pablo Longoria par le passé avait eu comme résultat d’agacer le président espagnol de l’OM. Le recadrage est donc de mise et Fabrizio Ravanelli n’a pas été convié au déplacement à Rome, histoire de faire comprendre qu’il n’était pas non plus un membre du staff technique, ou un directeur sportif. La nervosité est palpable à l’OM, où Roberto De Zerbi estime que le trio qu’il forme avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria doit avoir toutes les clés pour diriger le club. Et Ravanelli n’a clairement pas sa place là-dedans.