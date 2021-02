OM : Eyraud vs supporters, Longoria rêve d'une paix

Dans : OM.

Mis en demeure par la direction du club, les supporters de l’OM en veulent à Jacques-Henri Eyraud et à son directeur général, Hugues Ouvrard.

Le divorce est consommé entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters, ce qui a provoqué les réactions du monde politique depuis le début de la semaine. Au sein de la direction olympienne, un homme a toutefois les faveurs de la totalité du peuple marseillais, il s’agit de Pablo Longoria. L’Espagnol, dont la qualité du travail lors du mercato hivernal a été saluée, a renforcé sa cote de popularité après la victoire de l’OM contre Nice au Vélodrome mercredi soir (3-1). Au micro de Canal +, il a lancé un message d’apaisement à l’égard des supporters en cette période de crise sportive et extra-sportive.

« Les joueurs ont besoin des supporters. On doit trouver une façon de travailler tous ensemble, dans l’unité, avec le bon état d’esprit. Il faut que tout le monde nous aide, qu’on se parle, qu’on trouve la meilleure des solutions. Et ça, c’est la volonté du club. L’OM ne peut pas vivre sans ses supporters. On va avoir besoin d’unité. L’état d’esprit du président ? Je ne suis pas le président ! Je peux seulement répondre à titre personnel. La logique des choses, c’est que l’OM doit vivre avec ses supporters. On a besoin d’eux » a lancé Pablo Longoria dans un Français absolument parfait. Un discours mobilisateur, dans lequel le directeur du football de l’Olympique de Marseille ne se soumet pas totalement à Jacques-Henri Eyraud en livrant sa propre vision de la situation. De quoi faire plaisir aux supporters même si le président phocéen reste le patron du club olympien, l’homme de confiance absolu de Frank McCourt sur place.