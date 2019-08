OM : Eyraud voit déjà Luiz Gustavo à la retraite à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Contraint d’alléger sa masse salariale, l’Olympique de Marseille tente de pousser au moins un cadre vers la sortie.

Le club phocéen souhaite se débarrasser de Kevin Strootman en priorité, mais le Néerlandais s’accroche et ne croule pas sous les offres. Dans ces conditions, l’autre milieu Luiz Gustavo ressemble au profil idéal en vue d’un sacrifie. Entre sa dernière saison décevante et son salaire mensuel brut à plus de 500 000 euros, le Brésilien avait de quoi s’inquiéter. D’autant que la presse turque annonce son possible transfert à Fenerbahçe. Mais que les fidèles du Vélodrome se rassurent, leur chouchou ne bougera pas ! Pour commencer, le club d’Istanbul a démenti l’intérêt auprès de L'Equipe. Et de toute façon, l’OM n’est absolument pas vendeur.

Le coach André Villas-Boas veut refaire de Luiz Gustavo le pilier qu’il était en 2017-2018 et le mettre à la base de son 4-3-3. L’ancien joueur du Bayern Munich retrouve un statut important, à tel point que beaucoup le considèrent comme le futur capitaine, même si la décision n’est pas encore prise. Quant à la direction, Jacques-Henri Eyraud adore son milieu défensif et le voit terminer sa carrière à Marseille, où il est sous contrat jusqu’en 2021. Mieux, le président et Luiz Gustavo ont commencé à discuter d’une reconversion après la fin de sa carrière. Autant dire que la sentinelle n’est pas près de quitter l’OM.